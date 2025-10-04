Giresun’da siber suç operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Kaynak: İHA
Giresun’da siber suç operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Giresun'da siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, savcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" kapsamında şüpheli F.D.E'nin kurucusu olduğu ve belirli zamanlarda örgütsel faaliyetler gösteren gruba yönelik çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 35 adreste arama ve yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, suç olarak değerlendirilen delillerin ve dijital materyallerin ele geçirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, 14'ünün hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Son Haberler
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!