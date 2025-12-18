Giresun'un Yavuzkemal Beldesi'ndeki tarihi su değirmenleri, belediye tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden halkın hizmetine açıldı. Yöre halkı, değirmenci olmadan kendi imkanlarıyla gelerek mısır öğütüyor. Öğütülen ürünler hem evlerde tüketiliyor hem de gurbetteki çocuklara gönderiliyor.

Beldede yaşayan Elmas Dağ, değirmenlerin geçmişteki yoğun kullanımını anlatarak "Ben burada doğup büyüdüm. Eskiden bu değirmenlerde çok yoğunluk olurdu, mısır çok ekilirdi, ekmek yapılırdı. Şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar azaldı, üretim de azaldı. Benim torunlarım, çocuklarım bu memlekette yaşamıyor; kimi İstanbul’da, kimi Bursa’da. Yanımda kimse yok. Burada öğüttüğüm mısırı yapıyorum, ihtiyacı kadarını onlara gönderiyorum. Zaman zaman yanıma geliyorlar ama çoğu gurbette" dedi.

TARİHİ DEĞİRMENLER ONARILIYOR

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, tarihi değirmenlerin korunmasının kültürel bir görev olduğunu belirterek "Beldede bulunan değirmenler hem üretime hem de geleneklerin sürdürülmesine katkı sunuyor. Beldemizde bulunan tarihi değirmenlerin bakım ve onarımlarını yaparak yaşatıyoruz.

Halkımızın arazilerinde ürettiği mısırı burada öğütülüyor, ekmek yapılıyor. Eskiden beldemizde iki değirmen varmış. Bunlardan biri 1965 yılında yaşanan selde zarar görmüş. Şu anda kullanılan değirmen ‘Çiftçiler Değirmeni’ olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda bakım ve onarımını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Bugün hala farklı köy ve mahallelerden gelen vatandaşlarımız burada ürünlerini öğütüyor" diye konuştu.