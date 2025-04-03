Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi Paya Sokak mevkiinde meydana geldi.

Kemal Tanış (32) idaresindeki 28 ACG 446 plakalı kamyonet, Paya Sokak'tan Duroğlu beldesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü Kemal Tanış olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (41) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.