Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi mahallesinde meydana gelen kazada, Aytekin Bekdemir (57) yönetimindeki 28 EN 787 plakalı otomobil ile A.K. (69) idaresindeki 61 ET 600 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aytekin Bekdemir, olay yerinde 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekdemir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü A.K. ise hafif yaralandı.

Dereli ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise ilçenin Kurtulmuş köyünde A. Ö. idaresindeki 28 AV 070 plakalı Kartal Marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre fındık bahçesine uçtu. Kazada araç sürücüsü A.Ö. kendi imkanlarıyla çıktığı araçtan yaralı kurtulurken, araç hurdaya döndü.

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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