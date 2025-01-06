Giresun'da Zabıta ekipleri, okul kantinlerinde ve okul çevrelerinde denetim yaptı

Okul kantinlerinin ve çevresindeki bakkalların güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlarla hizmet vermesini sağlamak amacıyla harekete geçen Giresun Belediyesi Zabıta ekipleri, kantinlerin ardından bakkaları da denetledi.

Zabıta ekiplerinin öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, satışı yapılan ürünlerin tazeliği, hijyen koşulları ve fiyat etiketlerinin uygunluğu incelendi. Ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalajları ve satış koşulları da gözden geçirildi.

Zabıta ekipleri, okul çevresinde bulunan bakkallara yönelik bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla yapılacağını belirterek, esnafların stantdartlara uyması için gerekli uyarılarda bulundu. Ayrıca, öğrencilere zarar verebilecek gıda ürünleri konusunda da uyarılar yapılarak, sağlıklı ürünlerin satılmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin, okul çevresindeki okul kantinlerinin ve bakkalların güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlarla hizmet vermesini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.