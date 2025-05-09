Giresun'daki silahlı saldırıda iki kişi öldü! Saldırgan eski hükümlü çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun'daki silahlı saldırıda iki kişi öldü! Saldırgan eski hükümlü çıktı

Giresun'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda kantinde çalışan kadın ve onun kız kardeşi öldürüldü. Cinayet şüphelisinin eski bir hükümlü olduğu öğrenildi.

Giresun Merkez'de Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun hizmetlisi, okulun kantininde çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmetli kadrosunda çalışan A.T. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kantinde çalışan Rana ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu'nu silahla vurarak öldürdü.

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Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildiği ancak kurtarılmadıkları öğrenildi. Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

BİR SÜRE ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi.

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