Giresun'dan bayramlaşma töreni

Giresun Belediyesi, geleneksel bayramlaşma törenini, Başkan Fuat Köse’nin makamında gerçekleştirdi. Bayramların sevgi ve paylaşım duygularını güçlendirdiğini belirten Köse, "Halkımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmesini temenni ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Giresun Belediyesi’nde bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü gerçekleşti. Geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni, Belediye Başkanı Fuat Köse’nin makamında yapıldı. Bayramlaşma programında eşi Nalan Köse ile birlikte ziyaretçilerini karşılayan Başkan Köse, herkesin bayramını kutladı. Bayramlaşmaya gelen misafirleriyle yakından ilgilenen Köse, ilgilerinden dolayı konuklara teşekkür etti.

"HEMŞEHRİLERİMİZLE BİR KEZ DAHA BİR ARADAYIZ"

Bayramların toplumda hoşgörü, sevgi ve paylaşım duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Köse, "Bu güzel bayram günlerinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bizler gelenekleri görenekleri olan bir toplumuz. Kurban Bayramı vesilesiyle hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Halkımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmesini temenni ediyor, herkesin bayramını kutluyorum" dedi.