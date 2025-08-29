Giresunlu fındıkçıdan randımana göre fındık fiyatını hesaplayan yazılım

Kaynak: İHA
Giresunlu fındıkçıdan randımana göre fındık fiyatını hesaplayan yazılım

Fındık üreticilerinin en çok ihtiyaç duyduğu hesaplama araçlarından biri olan randımana göre fındık alım fiyatı hesaplama yazılımı geliştirildi.

Giresun'da fındık kırma imalathanesi olarak faaliyet gösteren işletme sahibi İlker Uzuner, geliştirdiği yazılımı çiftçilerin ve tüccarların kullanımına sundu. Fındık alım satımında en önemli kriterin randıman olduğunu vurgulayan Uzuner, hazırlanan programın hem randıman hesaplamasını hem de fiyata otomatik yansıtmayı sağladığını söyledi.

Uzuner, "Fındık alım satımında en önemli kriter randımandır. Çoğu zaman çiftçi, ürününün randımanına göre kaç lira edeceğini tam olarak hesaplayamıyor. Hazırladığımız bu yazılım hem randımanı hesaplıyor hem de fiyatı otomatik gösteriyor. Böylece çiftçi de tüccar da aynı veriler üzerinden hareket edebiliyor" dedi.

2-007.jpg

Mobil uyumlu tasarımıyla da dikkat çeken yazılımın, telefonların ana ekranına eklenerek uygulama gibi kullanılabileceğini belirten Uzuner, "Biz üreticiden yanayız. Çiftçinin hakkını koruyacak, aynı zamanda tüccarın işini kolaylaştıracak bir çözüm geliştirdik. Bu tamamen ücretsizdir ve herkese açıktır. Ücretsiz yazılım, çevrimiçi olarak erişime açık bulunuyor" ifadelerini kullandı.

3-005.jpg

Son Haberler
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Duyarlı vatandaş yüreklere dokundu: Kaplumbağaya gözyaşları içinde su içirdi!
Duyarlı vatandaş yüreklere dokundu: Kaplumbağaya gözyaşları içinde su içirdi!
Fenerbahçe'nin en maliyetli transferi! Anlaştılar
Fenerbahçe'nin en maliyetli transferi! Anlaştılar
Sanayi sitesinde heyelan riski: Onlarca iş yeri boşaltıldı
Sanayi sitesinde heyelan riski: Onlarca iş yeri boşaltıldı
Bilecik’te balonlar SMA hastası Aydem için havalandı
Bilecik’te balonlar SMA hastası Aydem için havalandı