Giresunlu fındıkçıdan randımana göre fındık fiyatını hesaplayan yazılım

Giresun'da fındık kırma imalathanesi olarak faaliyet gösteren işletme sahibi İlker Uzuner, geliştirdiği yazılımı çiftçilerin ve tüccarların kullanımına sundu. Fındık alım satımında en önemli kriterin randıman olduğunu vurgulayan Uzuner, hazırlanan programın hem randıman hesaplamasını hem de fiyata otomatik yansıtmayı sağladığını söyledi.

Uzuner, "Fındık alım satımında en önemli kriter randımandır. Çoğu zaman çiftçi, ürününün randımanına göre kaç lira edeceğini tam olarak hesaplayamıyor. Hazırladığımız bu yazılım hem randımanı hesaplıyor hem de fiyatı otomatik gösteriyor. Böylece çiftçi de tüccar da aynı veriler üzerinden hareket edebiliyor" dedi.

Mobil uyumlu tasarımıyla da dikkat çeken yazılımın, telefonların ana ekranına eklenerek uygulama gibi kullanılabileceğini belirten Uzuner, "Biz üreticiden yanayız. Çiftçinin hakkını koruyacak, aynı zamanda tüccarın işini kolaylaştıracak bir çözüm geliştirdik. Bu tamamen ücretsizdir ve herkese açıktır. Ücretsiz yazılım, çevrimiçi olarak erişime açık bulunuyor" ifadelerini kullandı.