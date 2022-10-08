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Giresun'da Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında. Maçın 11'leri belli oldu...

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 18:56
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Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu

Giresun'da Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
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Bitexen Giresunspor: Onur, Alper, Perez, Arias, Hayrullah, Muratcem, Campuzano, Borja, Görkem, Kuwas, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Alli, Redmond, Tayfur, Weghorst

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