Giresunspor evinde Bucaspor 1928'e yenildi

Giresunspor Bucaspor'u evinde ağırladı. Bucaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Burak Kamalak, Sezgin Altun, Gökhan Karaboğa
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Emirhan Şahin, Mehmet Keskin, Arda Kılıç, Lütfi Kara, Arda Kabaca (Dk. 46 Alperen Köşker) (Dk. 65 Emre Nizam), Arda Cebeci, Mirac Çakıroğlu (Dk. 46 Şahin Dik), Emirhan Akçay, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu
BUCASPOR 1928: Bayram Olgun - Cebrail İrtürk, Çağrı Ortakaya, Emre Erdem, Doğan Can Otman, Osman Işıklı (Dk. 46 Nizamettin Çalışkan), Sercan Deniz (Dk. 90+3 Buğra Hotur), Mehmet Sak, Buğra Akçagün (Dk. 79 Ali Emir Pervanlar), Zeki Yıldırım (Dk. 67 Emre Nefiz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 90+3 Doğan Çamlı)
GOLLER: Dk. 64 Ertuğrul Şenlikoğlu (Giresunspor), Dk. 31 Çağrı Ortakaya, Dk. 89 Cebrail İrtürk (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Emirhan Akçay, Arda Kılıç, Şahin Dik, Furkan Kütük, Lütfi Kara (Giresunspor) Emre Erdem, Doğan Can Otman, İsmail Haktan Odabaşı, Mehmet Sak, Emre Nefiz (Bucaspor 1928)
2'nci Lig'in 23'üncü haftasında Giresunspor sahasında Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip 0 puanda kalırken, İzmir ekibi puanını 35'e yükseltti.