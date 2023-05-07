Giresunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Giresunspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı açıklandı.

Giresunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunacak.

Konyaspor sahasında saat 16.00'da Kayserispor ile oynayacak. Mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan eşlik edecek. (İHA)

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