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Giresunspor TFF'ye başvuracak: VAR'ı istemiyoruz

Giresunspor Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak maçlarına VAR sistemini istemediğini bildirdi

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 03:22
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Giresunspor isyan etti

Giresunspor TFF'ye başvuracak: VAR'ı istemiyoruz
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Giresunspor Kulübü yazılı bir açıklamayla artık maçlarına VAR sistemini istemediğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. 

Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. 

Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Giresunspor'un Beşiktaş ile oynadığı maçta son dakikalarda filelere giden golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

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