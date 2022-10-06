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Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan: "Beşiktaş'tan çekinmiyoruz"

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Giresunspor'da, Asbaşkan Ercan Ayhan'dan iddialı sözler geldi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 11:52
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Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ercan Ayhan açıklamalarda bulundu

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Ayhan: ''Beşiktaş'tan çekinmiyoruz''
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Kulüp asbaşkanı Ercan Ayhan, AA muhabirine, sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğuna işaret eden Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulüpler, camialar ne kadar büyük olsa da futbol sahada yürekle oynanır. Geçtiğimiz sezon bunu tüm futbol camiasına gösterdik. Geçen sezon Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-0 gibi farklı skorla yendik. Giresun'da ise berabere kaldık. Aynı başarıları bu sezon da gerçekleştirmek istiyoruz. Beşiktaş'tan çekinmiyoruz. Onları evlerine puansız yollayacağız."

Ayhan, bu sezon başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Mütevazı bir kulübüz. Kadrosuyla, kulübüyle, mali yapısıyla mütevazı bir camia. Ancak geçtiğimiz sezon Süper Lig'de adından söz ettiren bir takım olduk. Bu dönemdeki hedefimiz daha da iyi yerlere ulaşmak. Sezona da iyi başladık. İddialı bir takım haline geliyoruz." diye konuştu.

''SÜPER LİG'DE YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK''

"Süper Lig'de yenemeyeceğimiz takım yok." ifadesini kullanan Ayhan, "Bunu geçen sezon 'Dört Büyükler' başta olmak üzere, aldığımız iyi skorlarla gösterdik. Galatasaray'ın bu sezon tek mağlubiyeti var, o da Giresunspor karşısında." şeklinde konuştu.

Ayhan, hiçbir kulüpten çekinmediklerini dile getirerek, "Gelecek haftalarda Giresunspor'un iyi sonuçlar alarak hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz. Bu ligde kesinlikle kalıcıyız. Biz yönetim olarak, teknik heyetimize ve oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yönetim kurulu olarak kendilerinin yanındayız." diyerek sözlerini tamamladı.

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