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Hakan Keleş: Sıra Fenerbahçe'de

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, İstanbulspor'u yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 18:32
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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş konuştu

Hakan Keleş: Sıra Fenerbahçe'de
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İstanbulspor'u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendileri açısından çok zor bir maç oynadıklarını söyledi.

"Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kazandığımız için mutluyuz." diyen Keleş, şöyle konuştu:

"Camiamızın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı ama maç bizim için çok kolay geçmedi. Kötü başladık. Rakibimiz öne geçti. Sonra toparladık, 3 gol bulduk. Daha da artırabilirdik. Rakibimizin son dakikalarda bulduğu gol ve sonraki süreç bizim için kötü tabi. Önümüzde Fenerbahçe maçı var ve ona hazırlanacağız."

Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Keleş,"Burada iki buçuk senede çok zorluklar yaşadık, tamamında. Üstesinden de geldik. Bir çok şeyi başardık. Bitti denilen anda bile bu takım çok iyi şeyler yaptı. Bize inansınlar ve güvensinler. Doğru işler yapılıyor. Bizim sadece desteğe ihtiyacımız var. Onu da sağladıktan sonra iyi işler yapacağız diye düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. İnşallah bunun emeğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Keleş, sezonun ilk yarısında 20 puanın üzerinde çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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