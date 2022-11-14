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Fenerbahçe'de Giresunspor yenilgisi Ali Koç ve Jesus'u harekete geçirdi

Sarı - Lacivertlilerde Giresun yenilgisi sonrası harekete geçildi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:17
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Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç sarı-lacivertli futbolculara moral aşıladı

Fenerbahçe'de Giresunspor yenilgisi Ali Koç ve Jesus'u harekete geçirdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, sarı lacivertli futbolculara moral verdi.

Bitexen Giresunspor maçının ardından soyunma odasında ilk olarak söz alan Jesus “Futbolda benzer durumların yaşanabildiğine dikkat çekerek "Siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerine iyi dinlenmeleri çağrısında bulunan Portekizli teknik adam “Çok çalışıp, alıştırdığınız seviyeyi göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Ardından futbolculara ve tüm çalışanlara seslenen Başkan Ali Koç “ Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de zirvede olduklarını ve Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıktıklarını vurgulayan Koç “Dünya Kupasına gidenlere başarılar diliyorum, kısa sürede çok maç trafiği yaşadık, herkes iyi dinlensin. Mental olarak rahatlayın, ben bu takıma güveniyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Giresun ekibi karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Pedro ise takım arkadaşlarından özür diledi.

Sarı lacivertli futbolcular Brezilyalı golcüyü teselli ederken daha sonra herkes birbirini alkışladı.

Başkan Ali Koç da Joao Pedro’yu teselli etti.

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