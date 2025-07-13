Giresunspor'da Cahit Erçevik dönemi

Giresunspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Eltuğral, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Cahit Erçevik hocamız bugün itibarıyla teknik direktörümüz olarak görevine başladı. Tecrübeli, disiplinli, başarılı ve işinin ehli bir teknik adam. Hedeflerimiz doğrultusunda kendisiyle anlaştık ve çalışmalarımıza başladık. Giresunspor’umuzu yeniden ayağa kaldırmak için gerek yönetim kurulumuz gerekse teknik heyetimiz gecesini gündüzüne katacak. Çotanak Arma'yı yeniden hak ettiği yere taşıyacağız. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

