Giresunspor'da iki oyuncu ile sözleşme yenilendi

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'da, Erol Can Akdağ ve Erkan Anapa ile yeniden sözleşme imzalandı.

Giresunspor'da iki oyuncu ile sözleşme yenilendi

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Erol Can Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun yuvaya dönüş yaptığı aktarılarak, "Kendisine tekrardan 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaleci Erkan Anapa ile de yeni sözleşme imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Sözleşmeye göre oyuncumuz ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kendisine Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." denildi. (AA)

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