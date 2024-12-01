Giresunspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Kaynak: İHA
Giresunspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, yeni teknik direktör Adil Tozlu oldu.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Metin Aydın ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Adil Tozlu oldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından Adil Tozlu hocamız, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımı Teknik Direktörü olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör Metin Aydın'ın görevden ayrılmasının ardından antrenör Adil Tozlu ile ilk maçına çıkan Giresunspor, deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile berabere kalmış ve ligde 10 haftalık mağlubiyet serisini sona erdirmişti.

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