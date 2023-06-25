Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan'ı getirdi.

Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Giresunspor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ayrıca Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörümüz Hakan Kurt ve eski futbolcumuz Ali Sakal da görev alacak. Kendisine ve ekibine hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz” denildi. (İHA)

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