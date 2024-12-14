Giresun’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirlendi.

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köylerde 33, Alucra ilçesinde 4, Bulancak'ta 38, Çanakçı'da 5, Dereli'de 33, Doğankent'te 7, Espiye'de 22, Eynesil'de 7, Görele'de 12, Güce'de 10, Keşap'ta 8, Tirebolu'da 15 ve Yağlıdere ilçesinde 21 olmak üzere toplamda 215 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan karla mücadelede, sorumluluk sahasındaki İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ile buzlanmaya karşı tuzlama ve kumlama çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.