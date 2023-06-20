Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü

Giresun'un Alucra ilçesinde sağanağın ardından bazı evleri su bastı, cadde, köy yolları ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

1/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 1

Kaymakam Muhammet Cengiz, ilçede şiddetli yağış sonucunda bazı bölgelerde tahribatlar oluştuğunu söyledi.

2/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 2

Kemallı Mahallesi'nde 4 evi su bastığını belirten Cengiz, "Evler kalınamaz halde değil. Evinde kalamayacak vatandaşlar olması durumuna karşı Alucra Öğretmenevi'ni hazırlamıştık ancak şu ana kadar buna gerek kalmadı, başvuran da olmadı." dedi.

3/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 3

Cengiz, Kemallı Mahallesi'nin yanı sıra Karabörk ve Hacılı köylerine ulaşımı sağlayan yollarda hasar oluştuğunu vurgulayarak, ekiplerin yollara müdahaleye devam ettiğini kaydetti.

4/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 4

Karaçayır Camisi'ni de su bastığını aktaran Cengiz, "Su seviyesi 1,5 metreye kadar yükseldi. Anında müdahale ettik, önünden suyu tahliye edebileceğimiz bir kanal açtık. Belediyenin de vidanjörleri çalışıyor, su çekildikten sonra bakım ve onarım işlemleri yapılacak." diye konuştu.

5/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 5

Cengiz, Alucra Devlet Hastanesi'nin bodrum katında biriken suyun da tahliye edildiğini bildirdi.

6/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 6

Tarım arazilerinin bir bölümünde hasar meydana geldiğini ifade eden Cengiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar başvurularına ilişkin çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

7/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 7

(Kaynak: AA)

8/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 8
9/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 9
10/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 10
11/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 11
12/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 12
13/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 13
14/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 14
15/15
Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü 15
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi
Meteoroloji’nin alarm verdiği bölgede şiddetli sağanak. Sel yolu bu hale getirdi
Sel 15 şehri yıktı geçti. Kabusu yaşadılar
Sel 15 şehri yıktı geçti. Kabusu yaşadılar
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde
İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde
Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu
Polisler gözaltına almak isteyince namaza durdu
Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler
Ay olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? İşte korkutan gerçekler