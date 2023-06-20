Giresun'u sağanak vurdu: Cadde, köy yolları ve tarım arazileri hasar gördü

Kemallı Mahallesi'nde 4 evi su bastığını belirten Cengiz, "Evler kalınamaz halde değil. Evinde kalamayacak vatandaşlar olması durumuna karşı Alucra Öğretmenevi'ni hazırlamıştık ancak şu ana kadar buna gerek kalmadı, başvuran da olmadı." dedi.