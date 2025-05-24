Giresun'u yasa boğan kaza! 8 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Giresun'u yasa boğan kaza! 8 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti

Giresun’un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki Eymen Kabakulak hayatını kaybetti.

Giresun / Hüseyin KIDIK

Kaza, saat 20.30 sıralarında Eynesil ilçe merkezinin giriş kavşağında ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil kesiminde bulunan bir düğün salonundaki programa annesiyle birlikte katılan Eymen, dönüşte bisikletin üzerinde karşıya geçmeye çalışırken 61 AFE 545 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Kazanın ardından olay yerinden tesadüfen geçen bir doktor, küçük Eymen’e ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Eymen’i Eynesil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaklaşık bir saat boyunca yaşama döndürülmeye çalışılan minik çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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