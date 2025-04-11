Giresun’un en bilgili Ortaokulu belli oldu

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergin Aybar'ın yanı sıra çok sayıda okul müdürü, öğretmen ve veli katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, öğrenciler hem bilgilerini sergiledi hem de centilmence bir rekabet örneği gösterdi.

İl genelindeki tüm ortaokulların katılım sağladığı bilgi yarışmasında, genel kültür ve temel eğitim müfredatından seçilen 15 soru yöneltildi. Yarışma sonunda Merkez Mustafa Kemal Ortaokulu birincilikle kürsüye çıkarken, Giresun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Tirebolu Cumhuriyet Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ergin Aybar, yarışmaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aybar yaptığı konuşmada, "Bu tür yarışmalar öğrencilerimizin bilgi dağarcığını artırmanın yanı sıra, özgüvenlerini geliştirmelerine de büyük katkı sağlıyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.