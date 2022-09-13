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'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını

Giresun'un Pamukkale'si olarak bilinen Göksu travertenlerini iki ayda 60 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:12
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'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını

'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
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Giresun'un Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde 2020 yılında Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının da desteklediği proje kapsamındaki çalışmaların ardından Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla travertenler bu sezon 7 Temmuz'da ziyarete açıldı.

Dereli-Şebinkarahisar kara yolu güzergahında bulunan travertenler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Giresun İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ziyarete açıldığı günden bu yana travertenleri 60 binin üzerinde kişi gezdi.

Samsun'dan gezmek için kente gelen Duygu Kocaoğlu, AA muhabirine, arkadaşlarıyla internette gördükleri Göksu travertenlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Travertenlerin görseliyle muhteşem bir yer olduğunu ifade eden Kocaoğlu, "Açıkçası hiç beklemediğimiz kadar güzel, Giresun'a ve Doğu Karadeniz'e yakışan bir yer olmuş. Mavi Göl'den çıkıp da buraya geldik. Çok beğendik, doğa bozulmamış, daha da güzelleşmiş." dedi.

Dilek Küçük de travertenleri ilk kez gezdiğini anlatarak, "Pamukkale gibi, çok güzel bir yer. İnşallah halkımız burayı temiz tutar ve bozulmaz. Doğu Karadeniz'de böyle bir yer olacağını hiç tahmin etmezdim, çok şaşırdım. Turkuaz renk güzel, suyu da soğuk ve güzel." diye konuştu.

Giresun'un Görele ilçesinden gelen Gülizar Dost da Göksu travertenlerine hayran kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Ben her zaman Pamukkale'ye gitmek isterdim, meğerse Pamukkale ayağımızın dibindeymiş de haberimiz yokmuş. Burayı yapanlardan Allah razı olsun, çok güzel, süper bir yer. Hep söylüyorlardı böyle bir yer olduğunu, bu kadar iyi olduğunu ummuyorduk, görmek nasip oldu."

Ordu'dan gelerek ailesiyle travertenleri gezen Emel Aydın, Göksu travertenlerinin "mini bir Pamukkale" olduğunu dile getirerek, "Ayakkabı ile girilemiyor olması çok hoşuma gitti. Daha ileride eminim oluşumlar büyüyecektir ve daha da güzel olacaktır." ifadesini kullandı.

Kızı Su Aydın ise travertenlerin, insanların değer vermesi ve koruması gereken bir yer olduğunu vurguladı.

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