Giresun’un sahil kesimlerinde fındık hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta, Giresun'un sahil kesimlerinde hasat başladı. Yıl boyunca bahçelerinde emek veren üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fındıklarını toplamaya koyuldu.

Hasat öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan çiftçiler, çuvallarla topladıkları fındıkları harman alanlarına taşımaya başladı. Sahil kesiminde başlayan hasadın, ilerleyen günlerde orta ve yüksek rakımlarda da devam etmesi bekleniyor.

Giresun merkeze bağlı köylerden Ayça Toraman Yerli, yaptığı açıklamada, bu yılki hasat döneminin hem üreticilere hem de bölge ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Toraman, "Hasat öncesinde yaklaşık 12 ay süren bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Bahçelerin bakımı, budama, ilaçlama, gübreleme gibi birçok işin ardından bugün itibarıyla fındık toplamaya başladık. Verimin iyi olduğunu gözlemliyoruz. Umudumuz, bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmek. Bölge halkının hemen hepsinin fındık bahçesi var. Genç, yaşlı demeden herkes hasat için bahçelere girdi. Bu yıl hasadın yaklaşık 15 gün süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Bir diğer üretici Yaşar Işık ise sabah saatlerinden itibaren ailece bahçeye girdiklerini belirterek, "Hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Bugün itibarıyla toplama işlemine başladık. Önce daldan topluyoruz, ardından dökülenleri yerden alarak "yer fındığı" dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sabır ve emek isteyen bir süreç bizi bekliyor. Tüm üreticilere hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Giresun'da fındık hasadı, bölgenin geçim kaynağı olmasının yanı sıra sosyal hayatı da etkiliyor. Hasat döneminde şehir dışından gelen işçiler, imece usulü yardımlaşma ve toplu çalışma kültürü, Karadeniz'in bu eşsiz tarım geleneğini yaşatmaya devam ediyor.