﻿Girit Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında bugün saat 07.13'de deprem meydana geldi.
Deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken, derinliğini 5.0 km. olarak paylaştı.
Girit Adası açıklarında bugün saat 07.13'de deprem meydana geldi.
Deprem sonrası Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken, derinliğini 5.0 km. olarak paylaştı.
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