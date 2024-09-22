Girit-Londra uçağında elektronik sigara patladı: Yolcular kaydırakla tahliye edildi

EasyJet'in Girit-Londra seferini gerçekleştiren uçakta, elektronik sigaranın patlaması sonucu panik dolu anlar yaşandı. Kabin içerisi dumanla kaplanırken, yolcular tahliye edildi.

Airbus A321neo tipi uçakta, bir yolcunun el bagajında bulunan powerbank ve elektronik sigaraların patlaması sonucu yangın çıktı.

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Yolcular, patlama sesi ve büyük alev parlaması gördüklerini bildirdi. Kabin ekibi acil durum ilan ederek uçağı kaydıraklar açarak tahliye etti. 236 yolcudan yaralanan olmazken, uçak güvenli bir şekilde boşaltıldı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket, yaptığı açıklamada, "EasyJet, 17 Eylül'de Heraklion'dan Londra Gatwick'e giden uçuşun, bir yolcunun kabin bagajında çıkan yangın nedeniyle kalkıştan önce boşaltıldığını doğruladı.

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İtfaiye ekipleri uçağa müdahale etti ve kabin ekibi prosedürlere uygun şekilde uçağı tahliye etti. Yolcular terminale alınırken, aynı günün ilerleyen saatlerinde yeni bir uçak ve mürettebat ayarlandı. Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

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