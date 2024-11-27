Girlevik Şelalesi beyaz örtüyle bütünleşti. Kartpostallık görüntüler ziyaretçileri büyüledi!

Erzincan'da Girlevik Şelalesi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı şelaleyi beyaza bürüdü görenleri büyüledi.
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen sularıyla ilgi gören şelale, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarını her mevsim büyülemeyi başarıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şelale, son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kısmen donması nedeniyle buz sarkıtlarının da oluştuğu şelalenin beyaz örtüyle bütünleşmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu.
Şelaleyi ziyaret edenlerden vatandaşlar, yoğun kar yağışının ardından gelinliğini giyen şelalenin herkesi adeta büyülediğini söyledi.