Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan şelale, özellikle kış aylarında ayrı bir güzellik sunuyor.

KALECİK KÖYÜ'NDEKİ DOĞAL GÜZELLİK

Erzincan il merkezine 35 kilometre mesafedeki Kalecik Köyü’nde bulunan Girlevik Şelalesi, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor. Doğaseverler, yaz aylarında şelalenin serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle huzurlu bir ortamda vakit geçirirken, kış aylarında doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularla görsel bir şölen izliyor.

KÜLTÜREL VE DOĞAL BİR CENNET

Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğaseverler, Girlevik Şelalesi'ni ziyaret ederek doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Ziyaretçiler, şelalenin kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Herkesin gelip görmesi gereken doğal bir güzelliği bulunuyor. Biz burada fotoğraf çektirip, doğal güzelliğin eşsiz tadını çıkarıyoruz. Erzincan’da görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum" şeklinde ifadelerde bulundular