Gırtlak temizlemek neden çok önemli?

Hemen arkasında yemek borusunun geçmesi gırtlak temizliğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Ağız içine boğaza doğru çıplak göz ile bakıldığında gırtlağın bir bölümünü görmek mümkündür. Nefes ve beslenme ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan boğazımızın üst kısmı olan gırtlağımız zaman zaman temizlenmeye ihtiyaç duyar.

Gırtlağımız zar, kıkırdak ve bağ dokusundan oluşur.Gırtlak yüzeyinin altında çeşitli salgı bezleri bulunur. Ayrıca gırtlağın yüzeysel yapısında bulunan tüycükleri andıran canlı epitel doku sürekli nemli kalarak içeri geçen havayı temizlediğinden, zamanla kirlenmeye müsaittir.

YAPILMASI GEREKENLER,

Uzun konuşma, şarkı söyleme veya benzer bir etkinlik sırasında yanınız da bir bardak su bulundurmanız yararınıza olacaktır. Şöyle ki yeterli sıvı tüketimi olmadığında ses telleri üzerinde bulunan mukoza kuruyacak ve öksürüğü neden olacaktır. Bu durum hem öksürüğe neden olacak, hem de gırtlağın kirlenmesine neden olacaktır. Uzun konuşmalar sırasında biraz su içince öksürüğün kesildiğini deneyen kişiler bilirler. Bunun nedeni suyun mukoza oluşumuna hemen etki etmesi ve ses tellerinde meydana gelen kurumanın önlenmesidir. Çok su içilmesinin bir sakıncası yoktur. İdrar rengi berrak olana kadar su içilebilir. Böylece gırtlağın temizlenmesine de yardımcı olunacaktır.

Aldığımız nefesin en kötü olduğu yerlerden biri de uçaklardır. Uçakta nefes alırken sürekli boğazınızın kuruduğunu hissetmeniz doğaldır. Çünkü yaşam alanlarında aldığımız hava uçakta suni olarak oluşturulur. Bu genellikle herkes için yeterli nem içermez. Bu nedenle uçaklar da uçuş boyunca iki bardak su veya alkolsüz, kafeinsiz içecekler içilerek gırtlağın temizlenmesi önerilir.

Gırtlak temizlemek için kendimize zarar verecek şekilde şiddetli öksürük ses tellerinin zarar görmesine neden olur. Ses telleri çatallaşır, gırtlakta ses telleri altında balgam oluşur, hatta bazı durumlarda meydana gelen çatlaklar iltihap oluşumuna neden olduğundan gırtlak kirlenir. Temizlemek için öncelikle bitkisel tedavi uygulanması yeterli olabilir. Antibiyotik etkisi olan doğal ürünler kullanılabilir, eğer bunlar yeterli olmaz ise doktorunuza giderek tedavi olmanız gerekecektir. Doktorunuz nane aromalı buhar ile birlikte antibiyotik tedavisi uygulayacaktır. Böylece gırtlak temizliği yapılmış olur.

Gırtlağın temizlenmesi için bir başka taktik, havası kuru çevreden uzak durmaktır. Özellikle gaz sobaları olmak üzere, klimalı ortam, elektrik sobaları ve kalorifer tertibatı yaşam alanlarının havasını kurutarak boğazın kirlenmesine neden olur. Ayrıca gaz sobalarının kullanılırken karbonmonoksit üretmesi başka bir tehlikeyi beraberinde getirir. Bu tür ısıtıcı ve soğutucular kullanılırken, ortam neminin iyi ayarlanması gerekir. Bunun için buhar makinası kullanmak en sağlıklı olanıdır. Böylece kuru havanın gırtlak üzerinde enfeksiyon oluşturmasına engel olarak temiz bir gırtlağa sahip olabilirsiniz.

Gırtlak temizliğinde başka bir yöntem ise; derin bir nefes aldıktan sonra bir süre nefes tutulur, göğüs ve karın içeri çekilerek ciğerlerdeki hava dışarı verilmeye çalışılır. Bu işlem sırasında hafifçe H sesi çıkartmak gırtlak temizliği için yeterli olabilir.

NELER GIRTLAĞIN KİRLENMESİNE YOL AÇAR?

Özelli bazı alerji ilaçları ses tellerinde kurumaya neden olur. Bu nedenle alerji ilaçları kullanılırken dikkatli olunması gerekir. Mutlaka kullanılması gereken ilaçlar olduğundan nazal spreyler kullanılarak hasar en aza indirilerek boğazın temiz kalması sağlanmalıdır. Aspirin vb. ilaçların kanamaya neden olabilecek etkisi olduğundan gırtlağın zorlanması nedeni ile oluşabilecek kılcal damar kanamalarında gırtlağın kirlenmesine neden olur.

Heyecanla seyredilen bir maç yada eğlence ortamında bağırarak gırtlağımızı zorladığımızda, ertesi gün gırtlağımızda bir doluluk hissi olduğunu görürüz. Bu durumda gırtlağımızı temizleme ihtiyacı duyarak balgam çıkartmak isteriz. Çıkan balgamın renginin siyaha yakın veya kan renginde olduğu görülür. Bu durumda gırtlağın temizlenmesi gerekir. Bunun için naneli spreyler kullanılabilir.

Toplu yaşam alanlarında bir oda yada koğuş niteliği taşıyan yerlerde de aynı etki görülebilir. Böyle yerlerde havalandırmaya önem verilmelidir. Aksi durumda boğaz da balgam kuruluğu nedeniyle gırtlak ve ses tellerinde travmatik durumlar meydana gelebilir. Durumun düzeltilmesi için uykudan uyanıp su içmek ve bir süre temiz hava alınabilecek ortam da durarak gırtlak temizlenebilir.