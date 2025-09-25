Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarıyer'deki Huzur Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Sarıyer Devriye Timleri Amirliği'ne bağlı motorize yunus polis, caddede denetim yaptı. Bu esnada ekipler kuşku üzerine motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain bulundu.

Yakalanan kurye yapılan sorgulama sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü beyan etti.

Polis ekipleri tarafından daireye gerçekleştirilen baskında gitar çantası içerisinde kalaşnikof, iki zırhlı yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah fişeği, 40 tabanca fişeği, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kılıfında kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.