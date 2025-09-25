Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı

Kaynak: İHA
Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı

Kuryenin uyuşturucuyu götürdüğü adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, dairede kalaşnikof, zırhlı yelek ve tabanca ele geçirdi. Şahısların kırmızı bültenle arandığı ve INTERPOL'ün de izinde olduğu öğrenildi.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarıyer'deki Huzur Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre Sarıyer Devriye Timleri Amirliği'ne bağlı motorize yunus polis, caddede denetim yaptı. Bu esnada ekipler kuşku üzerine motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain bulundu.

Yakalanan kurye yapılan sorgulama sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü beyan etti.

Polis ekipleri tarafından daireye gerçekleştirilen baskında gitar çantası içerisinde kalaşnikof, iki zırhlı yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah fişeği, 40 tabanca fişeği, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram esrar ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kılıfında kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Belçika'da 10 gollü maça Emin Bayram damga vurdu
Belçika'da 10 gollü maça Emin Bayram damga vurdu
Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı
Gitar kılıfında kalaşnikof taşıyan şahsı uyuşturucu siparişi yakalattı
Barışmak için gittikleri evde kanlı saldırı
Barışmak için gittikleri evde kanlı saldırı
Tedesco maç sonu o eksikliğe dikkat çekti: "Daha sert ve kararlı olmalıyız"
Tedesco maç sonu o eksikliğe dikkat çekti: "Daha sert ve kararlı olmalıyız"
Burcu Esmersoy eşini 'ifşa' etti. Paylaşımı hemen sildi
Burcu Esmersoy eşini 'ifşa' etti. Paylaşımı hemen sildi