Gitti Wanda Nara geldi Jessica Melana. Immobile'nin eşi nefes kesti

Beşiktaş’ın çok konuşulan transferi Ciro Immobile geçtiğimiz günlerde eşi Jessica Melena ile birlikte İstanbul’a geldi.

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"İSTANBUL'DA İLK AKŞAM YEMEĞİ"

Daha sonrasında Nişantaşı’nda gezen ikili akşam yemeklerini ise Boğaziçi’nde bir restoranda yedi.

Boğaz manzarasının önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Jessica Melena o anları "İstanbul'da ilk akşam yemeği" notuyla paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Melena’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken siyah-beyazlı taraftarlar Melena’yı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Taraftarların Melena’ya gösterdiği bu ilgi sonrası ilginç de bir yorum yapıldı.

LİGİN YENİ YENGESİ

Wanda Nara’nın Icardi ile boşanma sürecinde olduğunu hatırlatan bazı kullanıcılar Melena’nın ligin yeni yengesi olacağını ifade etti.