Giydiği elbise aldığı ödülün önüne geçti: Ünlü manken eleştirilere sert cevap verdi

Ünlü yarışma programları Love Island ve Strictly Come Dancing ile ün kazanan Tasha Ghouri, Ulusal Televizyon Ödülleri (NTA) organizasyonundan sonra kensini "En Kötü Giyinenler" listesine koyan eleştirmenlere sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Ghouri, modanın bireysel ifade alanı olduğunu vurgulayarak, bu tür listelerin artık var olmaması gerektiğini söyledi.

KIRMIZI HALIDA CESUR TERCİH

27 yaşındaki Ghouri, gecede Strictly Come Dancing ekibiyle birlikte "En İyi Yetenek Şovu" ödülünü alırken, Londra bulunan O2 Arena'da düzenlenen gecenin kırmızı halı bölümünde şeffaf detaylı, omuzları açık, siyah korseli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da The Mail gazetesinin "en kötü giyinmiş yıldızlar" listesine girmekten kurtulamadı. Listenin açıklanmasından sonra Ghouri sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

"MODA, EĞLENCELİ VE ÖZGÜR OLMALI"

Ghouri, takipçilerine teşekkür ettikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Dürüst olmak gerekirse, 2025'te hâlâ 'En Kötü Giyinenler' listelerinin var olması üzücü! Moda; eğlenceli, cesur ve ifade edici olmalı, utandırıldığımız bir şey değil. Evet, bacaklarımı gösterdim. Evet, kendime güveniyorum. Bu 'müstehcen' olduğum anlamına gelmez. Bu, kendimi güçlü hissettiren şeyi giyecek kadar özgüvenli ve güçlü bir kadın olduğum anlamına geliyor.

Ghouri, mesajını şöyle sürdürdü:

İşte bu yüzden bireyselliği kutlamaya ve birbirimizi aşağı çekmek yerine yükseltmeye devam edelim. Dün gece herkes harika görünüyordu ve siz kendinizi güzel hissettiğiniz sürece, başkalarının ne düşündüğünün hiçbir önemi yok!

STRİCTLY COME DANCİNG’E ÖDÜL

Ghouri, Strictly Come Dancing yarışmasının layık görüldüğü "En İyi Yetenek Şovu" ödülünü almak için sahneye Pete Wicks, JB Gill, Sarah Hadland ve diğer mesai arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Pete Wicks, kazandıkları ödülle ilgili olarak "Bu şov yaptığım en iyi işlerden biri" ifadelerini kullandı.

Gecede Ant ve Dec’in 23 yıllık En İyi Sunucu ödülü serisi de sona erdi. Gary Lineker, bu kategoride ödülü alarak büyük bir sürprize imza attı. En İyi Drama Performansı ödülü Adolescence dizisinden Owen Cooper'a verilirken En İyi Pembe Dizi ödülünü ise EastEnders'in oldu.