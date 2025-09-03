Giyim devinde işçi kıyımı! Yüzlerce çalışanın işine son verildi

Giyim devinde işçi kıyımı! Yüzlerce çalışanın işine son verildi

Ekonomik kriz ünlü markaları da vurdu. Giyim devi DeFacto yüzlerce çalışanını işten çıkadı.

Küçülme trendi sürüyor... 2025 yılında teknoloji, otomotiv, finans, gıda ve giyim sektörlerinde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dev markalardan konkordato kararları da peşpeşe gelirken Türkiye’nin giyim devlerinden Defacto, küçülme gerekçesi ile toplu işten çıkarma yaptı.

Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı 13 milyona dayanırken, DeFacto, 450 çalışanını işten çıkardı.

450 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Sözcü gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre bir kaç ay önce mağazalarında 200’den fazla işçi ile yollarını ayıran firma, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanının işine son verdi.

İşten çıkarılan çalışanlar toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor.

