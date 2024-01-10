Gizem Bağdaçiçek'e hapis şoku. Paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı

Kaynak: DHA
Gizem Bağdaçiçek'e hapis şoku. Paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı
Gizem Bağdaçiçek hakkında hazırlanan iddianamede "Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan hapis talep edildi.

Onlyfans adlı sosyal medya platformunda ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı müstehcen görüntülerle fenomen haline gelen Gizem Bağdaçiçek, İslam diniyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan şikayetler sonrası 7 Aralık'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şikayeti yapılan sosyal medya hesabının Gizem Bağdaçiçek'e ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bağdaçiçek'in ifadesi alınmak üzere yazılan talimat sonrası kendisine ulaşılamaması sebebiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"PİŞMANIM"

Yakalama kararı sonrası Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Gizem Bağdaçiçek ifadesinde, "Bana göstermiş olduğunuz sosyal medya hesabı bana aittir. Söz konusu paylaşımları ben yaptım. Ancak kötü bir amacım yoktu. Paylaşmış olduğum bazı sözler bazı söz yazarlarının yazılarıdır. Benim İslam dinini aşağılamak gibi bir niyetim yoktur. Sosyal medyada mizah amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu paylaşımlardan dolayı pişmanım. Yine dosyada göstermiş olduğunuz ikinci sosyal medya hesabı bana ait değil. Benim fotoğrafım kullanılarak adıma açılmış bir hesap" şeklinde konuştu.

İddianamede, Gizem Bağdaçiçek'in paylaşımlarının, İslam dinini ve dini değerleri alenen aşağılayacak nitelikte olduğu ve söz konusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

İddianamede, Gizem Bağdaçiçek hakkında 'Zincirleme şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezası talep edildi.

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