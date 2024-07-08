Gizem imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Gizem imzayı attı

Gizem Güreşen bir yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, voleybolcu Gizem Güreş'le yeni sözleşme imzaladı.

Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Gizem Güreşen’in sözleşmesi bir yıl yenilendi.

2024-2025 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz."

14 Ocak 1987 doğumlu ve 1,78 boyundaki Gizem Güreşen, daha önce Emlakbank II, Ankara VakıfBank II, Emlakbank TOKİ, Türk Telekom, Marmaris Belediyesi, Galatasaray, VakıfBank, Fenerbahçe ve Volero Zürih kulüplerinde de forma giydi.

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