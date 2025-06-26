Gizem Karaca anne oldu! Bebeğin adını bakın ne koydu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adında söz ettiren Gizem Karaca bu sabaha karşı doğum yaptı. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, İzmir’e yerleşmiş ardından da hamile olduğunu açıklamıştı. Güzel oyuncu kızına Leyla Yaz adını verdi.

“Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak" diyen Karaca bu sabaha karşı anne oldu.

BEBEĞE NE İSİM KOYDU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; karnı burnunda olan Gizem Karaca sabaha karşı 04.00 sıralarında doğum yaptı. Karaca ve Ekmekçi çifti normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını verdi.