Gizem Karaca’nın yeni görevi annelik! Minik kızıyla ilk paylaşım geldi

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Gizem Karaca’nın yeni görevi annelik! Minik kızıyla ilk paylaşım geldi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, yeni doğan bebeği Leyla Yaz’ı kucağına aldı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada minik kızıyla yaptığı ilk paylaşım, büyük ilgi topladı.

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, anne olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyor. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, ilk bebeği Leyla Yaz’ı kucağına aldı. Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına ve Safir gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, özel hayatındaki bu mutlu anı takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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BEBEĞİYLE İLK PAYLAŞIM

Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Bebeğinin yüzünü göstermeden paylaştığı duygusal kare, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Karaca’nın “Hoş geldin Leyla Yaz” notuyla yayımladığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

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HAYRANLARDAN TEBRİK YAĞMURU

Gizem Karaca’nın Leyla Yaz ile yaptığı paylaşım, sosyal medyada adeta bir sevgi seline dönüştü. Ünlü isimler ve hayranları, çifte tebrik mesajları yolladı. Karaca’nın duygusal paylaşımı, anneliğin getirdiği mutluluğu gözler önüne serdi.

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