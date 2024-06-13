Gizem Örge'nin görüntüsü yürek hoplattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gizem Örge'nin görüntüsü yürek hoplattı

Filenin Sultanları bugün Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. Karşılaşmaya Gizem Örge damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hong Kong'ta 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yendi.

İlk seti 25-17 kaybeden Filenin Sultanları, sonraki setlerde üstünlüğü ele aldı ve 25-15, 25-17 ve 25-28'lik setlerle maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşma sonrası Gizem Örge'nin görüntüsü yürek hoplattı.

Milli voleybolcunun maç sonu röportajına omzunda sarılı buz torbasıyla geldiği görüldü.

Örge, "Kendimi iyi hissediyorum ama biraz omzum ağrıyor. Çok atak yapmışım bugün falan diyormuşum. Defanstaki toplar beni bitirdi ama iyiyim" dedi.

Gizem Örge'nin sakatlığının ciddi olmaması yüreklere su serpti.

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