Gizemin perdesi aralanıyor! Öksürükler ölümcül olabilir

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Emily Carter'ın dikkatini çekti. Dr. Carter liderliğindeki araştırma ekibi, son iki yılda bu tür vakaların yüzde 40 oranında arttığını tespit etti.

“Genç hastalarda öksürüğe bağlı kırıklar genellikle uzun süren ve şiddetli öksürük nöbetlerinin bir sonucu” ifadesini kullanan Dr. Carter, “Bu nöbetler, göğüs kafesinde ani ve tekrarlayan basınç artışlarına yol açarak kaburgalarda yorgunluk kırıklarına neden oluyor” diye ekledi.

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. John Davies de bu bulguları destekledi. “Pandemi sonrası artan solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonlar bu duruma zemin hazırlamış olabilir” açıklamasında bulunan Dr. Davies, özellikle mevsimsel alerjilerin ve bazı viral enfeksiyonların gençlerde daha şiddetli ve kalıcı öksürüğe neden olduğunu belirtti.

Davies, bu durumun sadece basit bir öksürük olmadığını, altında yatan biyolojik faktörlerin incelenmesi gerektiğini vurguladı.

TEKNOLOJİ VE BİYOKİMYA IŞIĞINDA YENİ TEORİLER

Bilim insanları, bu vakaların neden arttığını anlamak için farklı disiplinlerden yararlandı. Uluslararası Kemik Araştırmaları Enstitüsü (IBRI) uzmanları, özellikle kemik yoğunluğu ve mikro yapılar üzerine odaklandı. IBRI Direktörü Prof. Dr. Anya Petrova, gençlerin kemik yapısındaki bazı değişikliklere dikkat çekti. Petrova, “D vitamini eksikliği, beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ve hatta fiziksel aktivite seviyelerindeki düşüşler, kemiklerin darbeye karşı direncini azaltmış olabilir” diye konuştu. Prof. Petrova’nın ekibi, dijital tomografi ve 3D görüntüleme teknolojilerini kullanarak kırıkların meydana geldiği kaburga bölgelerini detaylı olarak inceledi.

Bu araştırmalar, kaburgaların özellikle 5. ve 9. kaburgalar arasında en çok etkilendiğini ortaya koydu. Bu bölgenin, solunum kaslarının en çok baskı uyguladığı yer olması, kırıkların burada yoğunlaşmasını açıkladı. Öksürük sırasında oluşan güçlü kasılmalar, kemik üzerinde tekrarlayan bir stres oluşturarak mikro çatlaklara neden oluyor ve zamanla bu çatlaklar tam bir kırığa dönüşüyor.

ÖNLEMLER VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Uzmanlar, bu durumun önlenmesi için erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Dr. Carter, uzun süren ve şiddetli öksürük şikayeti olan gençlerin, basit bir röntgen veya ileri görüntüleme yöntemleriyle kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, D vitamini ve kalsiyum takviyesi gibi basit önlemlerin kemik sağlığını güçlendirebileceği de vurgulandı. Bu yeni salgın, tıp dünyasını şaşırttığı kadar, gençlerin sağlığına yönelik yeni araştırmaların da önünü açtı.

Bilim dünyası, öksürükten kaburga kırığına giden bu gizemli yolculuğun tüm sırlarını çözmeye kararlı göründü.