'Gizemli çelik kasa'nın içinden ne çıktı? İmamoğlu'nun koruma müdürünün evinde bulunmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın memleketi Giresun’daki evinde bir çelik kasa bulunduğu, açılamadığı için İstanbul'a getirildiği söylenmişti. CHP'li isim çelik kazanın içindekileri açıkladı.

Yandaş medya İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın Giresun’daki yayla evinde bir çelik bir kasası bulunduğunu, açılamadığı için kasanın İstanbul'a getirildiğini yer almıştı. CHP'li Gökhan Günaydın, Silivri ziyareti sonrası gizemli çelik kasanın içinde ne olduğunu paylaştığı video ile açıkladı.

Haberlere konu olan çelik kasanın aslında gizemli olmadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kasanın içinde ne olduğunu anlattı.

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Gökhan Günaydın açıklamasında "Mustafa Akın. Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü. Kendisi 1992'de özel harekat polisi olarak göreve başlamış, 2014'ten bu yana da Ekrem İmamoğlu ile çalışıyor. Yandaş medya 8 sütuna manşet haber yaptı. Yayla evinde çelik kasa bulunmuş, kasa açılamamış, İstanbul'a getiriliyormuş. "

"KASANIN ŞİFRESİ BELLİ"

"Bugün kendisiyle konuşup sordum. Benim beylik silahım var, dışarı çıkarken evde bırakmamak için çelik kasanın içerisine bırakırım. Benden şifresini istediler. Ben de şifresini 4828B olarak verdim. O kasadan 2 kutu mermiden başka bir şey çıkmamış.

Mustafa Akın başına gelenlere üzülüyor ama av tüfeğine el konulmuş ona üzülüyor." ifadelerini kullandı.

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