Gizemli enfeksiyonun sinyallerini uzmanlar anlattı! Son dönemde vakalar kırmızı alarm veriyor

Gastroenteroloji uzmanları ve uluslararası bilim camiası, vakaların kaynağında norovirüs ve rotavirüs gibi sindirim sistemini hedef alan patojenlerin bulunduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gastroenterolog Dr. David M. Friel, yayımladığı bir bilimsel makalede bu salgınların toplum sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Dr. Friel, "Gastroenterit vakalarının çoğuna, grip virüsünden tamamen farklı olan norovirüsler neden oluyor. Bu virüsler, çok küçük dozlarda bile yüksek bulaşıcılığa sahip. Hastalık, yüzeylerde saatlerce canlı kalabiliyor ve bu da yayılmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

NOROVİRÜS VE ROTAVİRÜS: MİDE GRİBİ EFSANESİNİ ÇÜRÜTEN GERÇEKLER

Türk gastroenteroloji uzmanları, bu virüslerin özellikle çocukları ve yaşlıları hedef aldığını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Mide gribi diye bilinen bu durum, aslında grip virüsünün değil, sindirim sistemine özgü virüslerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Belirtiler genellikle ani başlangıçlıdır ve bulantı, şiddetli kusma, ishal, karın ağrısı ve bazen ateşle seyreder. Dehidrasyon (sıvı kaybı), özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar için hayati risk taşıyabilir"

Hastalığın en önemli yayılma yollarından biri, kişiden kişiye doğrudan temas ve kontamine yüzeyler.

Okullar, kreşler ve toplu taşıma gibi kalabalık alanlar, bu virüslerin hızla yayılması için ideal zeminleri sundu.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), bu tür salgınların önüne geçmek için el hijyeninin büyük önem taşıdığını ve hastaların izole edilmesi gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Virüsün yayılımını engellemek için yapılması gerekenler konusunda uzmanlar şu uyarılarda bulundu:

Eller, özellikle tuvalet kullanımı ve yemeklerden önce sabun ve suyla iyice yıkanmalı.

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı.

Hastalık belirtileri gösteren bireylerin kullandığı eşyalar (havlu, bardak gibi) ayrılmalı.

Toplu yaşam alanları düzenli olarak dezenfekte edilmeli.

Bu önlemlerin alınması, özellikle risk gruplarını koruma altına alarak, tehlikeli salgınların önüne geçmek için hayati önem taşıyor.

Mide gribi sanılan bu gizemli hastalığın arkasındaki gerçekler, toplumun bilinçlenmesiyle kontrol altına alınabilir.