Gizemli hayırsever borçları ödedi

Payas ilçesinde esnaflık yapan Abdurrahman Öztürk’ün iş yerine gelen bir vatandaş, veresiye defterindeki 40 bin TL borcu ödemek istedi. Bakkal Öztürk, hayırseverin verdiği parayla 13 kişinin borcunu sildi. Esnaf Öztürk’ü şaşırtan gizemli hayırsever, isminin açıklanmasını istemeyerek kayıplara karıştı.

Depremzede vatandaşın borçlarını ödeyen hayırseverin isminin açıklanmasını istemediğini belirten 36 yaşındaki Abdurrahman Öztürk, "Bir hayırsever 13 kişinin borcunu 40 bin TL ödeyerek kapattı. Bu 13 kişi durumu iyi olmayan, borcunu ödemekte zorlanan ve evleri kira olanlardan seçildi. Borcu bulunan kişilerin toplamda 40 bin TL borcu hayırsever vatandaşımız tarafından ödendi" dedi.

Esnaflık yaşantısında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Öztürk, "13 kişinin borcunun bir anda ödenmesi bana da ilaç gibi geldi, borçları ödenen kişilere de geleceğinden eminim. Ben de yarın borçlarımı ödeyeceğim, borçları ödenen kişiler gibi ben de rahatlayacağım. Borcu olan arkadaşlar da alacakları maaşlarıyla buraya ödeme yapmayıp, başka alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. 6 yıl esnaflık yaptım, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım” şeklinde konuştu.