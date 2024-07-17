Gizemli kabile ortaya çıktı. Ağaçlar kesilince görüntülendiler

Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında devam eden ağaç kesim faaliyetlerinin birkaç kilometre yakınında, dünyadan tamamen izole bir yaşam süren "Mashco-Piro" kabilesi görüntülendi.

Yerli hakları savunucusu olan Survival International, bölgedeki ağaç kesim çalışmalarının yerli kabileler üzerindeki etkisini vurguladı. Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla "Mashco-Piro" üyesinin tespit edildiği bildirildi. Ayrıca, Puerto Nuevo bölgesinde 17 kişilik farklı bir grubun varlığı da belgelendi.

AĞAÇ KESİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Survival International gönüllüleri, ağaç kesim faaliyetlerinin kabilelerin topraklarından sürülmesine yol açtığını belirterek, bu şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve Mashco-Piro halkının topraklarına geri verilmesini talep ediyor.

Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarda yaşayan "Mashco-Piro" kabilesinin, 750'den fazla üyesi olduğu ve dünyanın en büyük temassız kabilesi olma özelliğine sahip olduğu düşünülüyor.