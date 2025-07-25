Gizemli mavi ışık gökyüzünü aydınlattı: Aksaray, Kayseri ve çevre illerde endişe ve merak yarattı

Yalçın ÇELİK - AKSARAY / YENİÇAĞ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, ışık kümelenmesi belirli bir süre boyunca gökyüzünde sabit kalarak yavaşça kayboldu. Bazı vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, kimileri cep telefonlarıyla kayda aldı.

Görsellerde net biçimde görülen yoğun mavi ışık bulutu, adeta gökyüzünde yapay bir pencere gibi belirdi. Özellikle ışığın iç kısmındaki geometrik şekil dikkat çekerken, sosyal medyada olayın kaynağı hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Bazı kullanıcılar bunun bir gök olayı olduğunu öne sürerken, kimileri yabancı cisim gözlemi (UFO), uzay roketi itki gazı ya da plazma etkisi gibi teoriler ileri sürdü.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İlgili şehirlerdeki valilikler ve meteoroloji yetkilileri şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Uzay teknolojileri ve havacılık alanındaki uzmanlar ise, bu tür ışıkların zaman zaman yörüngeye fırlatılan roketlerin itki sistemlerinden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle SpaceX, Çin ve bazı Avrupa ülkelerinin yaptığı gece fırlatmaları, atmosfer üst katmanlarında benzer görsel etkilere yol açabiliyor.

HALK TEDİRGİN, BİLİM DÜNYASI AÇIKLAMA BEKLİYOR

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinden görüntü çeken Mehmet Ali ÇELİK ve Yusuf TÜRKER, “Gökyüzüne baktığımda neye uğradığımı şaşırdım. Işık adeta gökten aşağı süzülüyordu ve mavi bir silüet gibi görünüyordu,” diyerek gördüğü olayı tarif etti.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan başka bir vatandaş ise, “Önce bir yıldız patlaması sandım ama sonra hareket etmediğini fark ettim. Sosyal medyada aynı anda farklı şehirlerde de görüldüğünü öğrenince gerçekten korktum,” şeklinde konuştu.

GÖZLER TUA VE AFAD’A ÇEVRİLDİ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Uzmanlar, böyle olayların bilimsel verilere dayalı olarak yorumlanmasının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Olay anına ait fotoğraflar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.