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Araştırmacılar gizemli olaylar gören kişiler için basit bir açıklama yaptı

Araştırmacılar gizemli olaylar gören kişilerin neden bu tarz cisimler ya da sanrılar gördüğünü oldukça basit bir nedene bağladı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:57
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Gizemli olaylar neden görülür

Araştırmacılar gizemli olaylar gören kişiler için basit bir açıklama yaptı
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Bilim insanları, çevresinde gizemli olaylar gerçekleşen garip cisim ve paranormal sanrılar gören kişilerin inançlarında ve uyku kalitesinde sorunlar yaşadığını ifade etti.

PARANORMAL OLAYLAR YAŞAMANIN NEDENİ UYKU KALİTESİ

Uyku kalitesinin düşük olduğu saptanan kişilerin hayaletlere, iblislere veya ölülerle iletişim kurma yeteneğine inanma olasılığının daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, uyku süresinin kısalması, uykusuzlukla ilgili semptomların artması ve uykuya dalmada zorlanma gibi belirtileri "düşük uyku kalitesi" diye nitelendirdi.

Çalışmada uyku felcinden mustarip bireylerin sıklıkla ölüme yakın deneyimlerden bahsettiği ve bunları ölümden sonraki yaşamın kanıtı olarak yorumladığını da ifade etti.

GİZEMLİ CİSİMLER UYKU FELCİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

Kişilerin yatakta uyanık olduğu, çevresinin farkına varabildiği ama hareket edemediği durumlara uyku felci adı verildi. Çalışma, hakemli bilimsel dergi Journal of Sleep Research'te yayımlanan makalede şöyle açıklandı:

Bu daha fazla araştırılmayı hak eden, bildiğimiz kadarıyla yeni bir bulgu.

Araştırma, sosyal medya ve BBC Science Focus Magazine aracılığıyla duyuruldu. En az 18 yaşında olan 8 bin 853 katılımcılarla anketler yapıldı. Bu anketler çeşitli paranormal konularla ve uyku düzeniyle ilgili bir dizi soru içerdi.

Birleşik Krallık'taki Goldsmith Londra Üniversitesi'nden Alice M. Gregory'nin liderliğindeki araştırma ekibi, bu anketlerden elde ettikleri bulguları şöyle özetledi:

Tüm deneklerin yaş ve cinsiyeti göz önüne alındı. Ancak hepsinde düşük uyku kalitesinin daha güçlü paranormal inançlarla ilişkili olduğu görüldü.

Araştırmacılar uyku felci görsel ve işitsel halüsinasyonları da içerebildiği için bireylerin bu deneyimi doğaüstü olaylara yorabileceğini ifade etti.

Ayrıca katılımcıların eğitim seviyesi, akıl sağlığı, dini inançları ve kişilik özelliklerinin de hesaba katıldığı ileri araştırmaların yürütülmesi gerekiyor.

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