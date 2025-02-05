Gizlenen uyuşturucular kümesten çıktı

Kaynak: İHA
Gizlenen uyuşturucular kümesten çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, kümese gizlenmiş halde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, evin müştemilat ve kümesine gizlenmiş halde, 2 kilo 365 gram metamfetamin, 542 gram taş kokain, 286 gram toz kokain, 40 gram toz halinde extacy, 16 gram esrar ve 111 sentetik hap ile 2 hassas terazi ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Olayla ilgili Ö.D., B.Z.Ö. ve Ö.C.V. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. ve Ö.C.V., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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