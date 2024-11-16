‘Gizli Bahçe’ bu sonu hak etmedi

NOW TV’de Salı akşamları ekrana gelen ‘Gizli Bahçe’ için final kararı alındı. Dizi, 6. bölümde izleyicisine veda edecek. 17 Ekim’de kaleme aldığım yazımda, dizinin işinin hiç de kolay olmadığını belirtmiştim. Öyle de oldu.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizi, 24 Kasım Pazar günü final yapacak. Daha ilk bölümden itibaren kötü gidişatın sinyallerinin verildiği bir işe bu şekilde ekrana veda ettirilecek olması hiç şık değil. Oyuncular kadar izleyici de saygıyı hak ediyor. Diziye doğru düzgün final yaptırılıp hoş bir şekilde vedalaşmak varken yayın gününden alınıp bir de Pazar günü final yaptırılması olacak iş değil. Kaldı ki, daha dizi ekran ömrünü tamamlamadan aynı güne yeni bir diziyi koyup yayın tarihini açıklamak da neyin nesi?

‘Gizli Bahçe’, her ne olursa olsun, bu sonu hak etmedi. NOW TV yönetimi, bana göre, bu kararıyla sınıfta kaldı. Umarım, bundan sonra daha dikkatli olurlar.

‘Araf’ Müzikali perde açıyor

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BKM’nin yeni prodüksiyonu ‘Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf’, seyirci ile buluşmak için geri sayıma başladı. Başrolünü Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan ve Canan Ergüder’in paylaştığı müzikal, 25 Kasım’da perde açıyor.

Oyuncular, sahnede ‘Mor ve Ötesi’ şarkılarını seslendirirken canlı bir orkestra onlara eşlik edecek. Seyirciler, bir yandan görsel bir şölen yaşarken diğer yandan ‘Mor ve Ötesi’ şarkılarıyla zaman tüneline girecek. Türkiye’de ‘jukebox müzikal’ türünün ilk gerçek örneği olacak olan müzikal, grubun şarkıları ile Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’i birleştiriyor. Hamlet’in yüzyıllardır sorduğu sorular, ‘Mor ve Ötesi’nin şarkılarıyla cevabını bulacak.

Oyun, 25, 26 ve 27 Kasım, 9-10 Aralık 2024’te ve 11-12 Ocak 2025’te Maximum Uniq Hall’da; 18 Ocak 2025’te Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda, 27 Ocak 2025’te ise Ankara Congresium’da sahnede olacak.

Kaleminin gücünü konuşturuyor

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Derya Bedavacı, yeni şarkısı ‘Seni Seven Kimdi’yi Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözü Derya Bedavacı’ya, müziği Murat Bedavacı’ya ait şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Derya Bedavacı, Ecem Gündoğdu’nun siyah beyaz olarak klibini çektiği şarkıda kaleminin gücünü konuşturarak kendine has yorumuyla hoş bir çalışmaya imza atmış.

Keyif alarak dinledim. Duygusal bir aşk şarkısı olan ‘Seni Seven Kimdi’nin yolu açık olsun.