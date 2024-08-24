Gizli bölgelerde silah ve tüfek ele geçirildi

Düzce El Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ikamet, 1 işyeri ve 2 araçta silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Durdurulan araçlarda bulunan sandığın gizli bölümlerinde ruhsatsız tabanca yakalandı.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 314 adet fişek, 106 adet kartuş, 102 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.