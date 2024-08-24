Gizli bölgelerde silah ve tüfek ele geçirildi

Kaynak: İHA
Gizli bölgelerde silah ve tüfek ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda özel bölmeye gizlenmiş silah, tüfek ve fişek yakalandı.

Düzce El Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ikamet, 1 işyeri ve 2 araçta silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Durdurulan araçlarda bulunan sandığın gizli bölümlerinde ruhsatsız tabanca yakalandı.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 314 adet fişek, 106 adet kartuş, 102 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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