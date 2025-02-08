Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: Yaralılar var

Elazığ'da gizli buzlanma nedeniyle iki farklı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan 4 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen iki farklı kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan gizli buzlanma, trafik kazalarına neden oldu. Kentte farklı noktalarda meydana gelen iki kazada toplam dört kişi yaralandı. İlk kaza, Sivrice yolu Kinederiş rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun buzlanma nedeniyle iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ii.jpg

İkinci kaza ise sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi yolunda meydana geldi. Çaydaçıra Mahallesi'ne yolcu götüren bir halk otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada üç kişi hafif şekilde yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Deniz 150 metre çekildi! Marmara'da ürküten görüntü
Deniz 150 metre çekildi! Marmara'da ürküten görüntü
AKP’li Belediye Başkanı skandalı itiraf etti! Kartalkaya faciasının ardından…
AKP’li Belediye Başkanı skandalı itiraf etti! Kartalkaya faciasının ardından…
Yan yatan araçtaki kişileri böyle kurtardılar! Vatandaşların kurtarmak için çözümü hayrete düşürdü
Yan yatan araçtaki kişileri böyle kurtardılar! Vatandaşların kurtarmak için çözümü hayrete düşürdü
Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi
Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi